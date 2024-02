Simone Fontecchio raggiunge Danilo Gallinari ai Detroit Pistons

Attualmente in NBA ci sono solo due italiani, il veterano trentaseienne Danilo Gallinari e il ventottenne Simone Fontecchio. Da oggi giocheranno assieme nei Detroit Pistons, attualmente ultimi in NBA. Ciò non deve demoralizzare Simone, perché i Pistons vedono in lui un giocatore su cui costruire il futuro prossimo, mentre probabilmente in club più quotati sarebbe solo un buonissimo rincalzo. Qui avrà responsabilità da leader e forse sarà più stimolante che essere una seconda, terza, o quarta opzione in club di rango più alto. Danilo Gallinari invece è ormai prossimo ai trentasei anni e anche a causa di gravi infortuni subiti negli ultimi tempi, è nella fase calante della propria carriera e a Detroit non è nemmeno uno dei titolari. Detroit è una città con una forte componente di italiani emigrati nel secolo scorso e visto che da oggi ci giocheranno gli unici due azzurri in NBA, abbiamo forse trovato la squadra per cui tifare. Nello scambio ai Jazz, ex squadra di Fontecchio, sono andati i diritti di un altro italiano Gabriele Procida, ventunenne attualmente all'Alba Berlino.

Andrea Renzi