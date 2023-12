Vittoria dei Titans a Foligno in un match non facile per la classifica dell’avversario (8 vinte e 5 perse alla vigilia, proprio come i sammarinesi) e per l’organico ridotto. I biancazzurri sono stati quasi sempre davanti imponendosi per 62-71. In casa Pallacanestro Titano prestazione top per Gamberini e Pesaresi, rispettivamente 25 e 24 punti.