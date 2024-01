0-0 tra Vis Pesaro e Carrarese

Il cambio in panca non dà la scossa immediata a una Carrarese passata da Dal Canto a Calabro ma ancora incapace di vincere, per la terza in fila. Merito di una Vis Pesaro che le impone lo 0-0 e fa 8 risultati utili consecutivi, per quanto 6 siano X. In classifica i marmiferi restano quarti – ma col Perugia un po' più lontano – e i marchigiani continuano a galleggiare a cavallo del bordo playout, dove trascinano la Recanatese.

Cicconi mette dentro e Della Latta tira debolmente tra i guanti di Filippo Neri e per il primo tempo basta così. Ripresa e Giannetti segna sugli sviluppi di una sventagliata di Schiavi, nel mezzo però ci sono due tocchi e sul secondo di questi è fuorigioco, dunque nulla.

La Vis invece si fa viva coi piazzati di Di Paola, sui quali Bleve fa esco-non esco: punizione e angolo per le teste di Zagnoni e Nicastro, sulla prima l'estremo si salva con l'aiuto di Zanon e sulla seconda, vicina ma debole, devia sulla traversa, con Di Gennaro ad anticipare Karlsson a rimbalzo.

Traversa anche per la Carrarese con la bomba di Cicconi da poco dentro l'area, mentre quando Morosini ci prova da fuori Neri respinge e blocca anche la ribattuta di Palmieri, ultimo tentativo di sbloccare lo stallo.