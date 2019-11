A distanza di 24 mesi nuova sfida alla Repubblica Ceca

Nel servizio il Ct Fabrizio Costantini

Non solo la fase difensiva, ma anche aggressività, possesso e qualche situazione pericolosa in area avversaria. E’ quello che vuole vedere, questa sera ore 18, il c.t. Fabrizio Costantini. A distanza di 2 anni, ultima sfida in Repubblica Ceca, l’11 novembre 2017, il C.T vorrebbe la stessa intensità messa in campo dalla sua Under in quella occasione. Arrivarono 3 goal tutti nella ripresa e la prestazione, maiuscola fu impreziosita dal goal di D’Addario nel finale, tra l’altro ultima gioia in ordine di tempo. Il gol manca all’Under proprio da quel match. 24 mesi senza reti è un digiuno che andrebbe interrotto. Al Letni Stadion di Chumutov, impianto nato nel 2013, sono attesi 1500 spettatori per la partita di questa sera che si giocherà ad una temperatura bassa. Non più di 2 - 3 gradi.

L’inviato Lorenzo Giardi

nel servizio l'intervista Fabrizio Costantini C.T Under 21 San Marino