Agonia Entella, anche la Carrarese passa 2-0

La Carrarese passeggia sulle ceneri di un'Entella dispersa in un tunnel che non conosce confini. Per i liguri è il quarto ko consecutivo. Assaggio Chiavari col sinistro di Meazzi appena largo e poi tocca alla Carrarese, con inedito vestito amaranto colpisce di testa Palmieri. Ogni inciampo diventa un macigno per l'Entella che prova con fatica a organizzare qualcosa. Prima De Lucia ferma Capello, poi appunto Entella con Santini, Bleve è reattivo e devia in angolo. Prima dell'intervallo ancora il portiere della Carrarese che su Corbari si concede anche per i fotografi. Ripresa, dell'Entella il primo squillo, Bleve sceglie bene il tempo per intercettare il traversone e senza preavviso arriva beffardo il raddoppio. Belloni forse la mette semplicemente in mezzo, De Lucia malissimo quasi si sposta e si fa superare dalla palla. E' la sigla di coda per un'Entella avvilita e le tante individualità provano almeno a salvare lo score personale. Bleve attento su Zamparo. La Carrarese la gestisce da squadra matura e quando serve Bleve è sempre una bella sicurezza, stavolta su Clemenza. Sul contropiede toscano del potenziale tris De Lucia da segno di sé con i piedi. La gestione Gallo rincorre ancora il primo punto, il calvario Entella continua.