Al Benevento basta Talia, Torres ko 1-0

In mezzo a tanta Torres c'è un po' di Benevento e in quel po' Talia ci fa scappare l'1-0. A questo punto, lo scenario qualificazione in ottica semifinale è molto preciso: alle Streghe basterà non perdere nel ritorno in terra sarda, ai rossoblu, in quanto teste di serie, sarà sufficiente una vittoria interna, a prescindere dal punteggio.

Il primo quarto d'ora è a totale trazione Torres: Mastinu batte dalla bandierina per Antonelli, che è libero ma incorna altissimo, e poi mette in area per Zecca, che a sua volta non inquadra. Paleari è attento sulla punizione di Fischnaller, quindi, alla prima uscita, il Benevento la sblocca: Talia vede la difesa distratta e affonda dalla trequarti, nessuno gli oppone resistenza e lui si presenta con una sassata sotto la traversa.

21°, giallorossi avanti e Torres che accusa il colpo, tanto che a cavallo di riposo rischia l'imbarcata: ancora Talia di prima a lanciare in area Improta, che elude Idda col sombrero ma, fatto il difficile, manda fuori a tu per tu col portiere. 40” di ripresa e Improta ci riprova dal limite, Zaccagno blocca facile.

Passata la burrasca, la Torres torna a proporsi: Giorico crossa per Ruocco, stacco deciso e palla di poco a lato. Quindi tanto possesso e poca concretezza, finché, nel recupero, Fischnaller arpiona un lancio lungo e imbuca per Goglino, bravo a eludere Meccariello e a servire Diakité per un colpo di testa troppo debole per spaventare Paleari. Finisce qui, così la Torres dovrà cercare il gol di cui necessita nei prossimi 90'.