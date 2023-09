Al Manuzzi c'è Cesena – Spal

Settimana molto intensa per il Cesena con tre partite in una sette giorni, quella già disputata e vinta per 4-0 a Fermo con la Fermana e le due molto importanti come il match di stasera con la Spal e il derby con il Rimini di domenica. Per la squadra di Toscano è un momento decisamente positivo, miglior attacco del torneo con 12 gol realizzati in 4 giornate. Al Manuzzi arriva la Spal, e senza nulla togliere alle quattro già affrontate dai bianconeri, Olbia (dove è arrivata l'unica sconfitta), Pontedera, Ancona e Fermana si tratta della squadra più blasonata e anche tra le più attrezzate del torneo.

Un vero e proprio scontro diretto tra due sicure protagoniste di questo girone. Gli estensi hanno sei punti in classifica e due gare in meno: quella che si recupererà stasera al Manuzzi alle 20.45 e quella con la Lucchese interrotta al minuto 57 per pioggia sul risultato di 1-2 per i toscani. Si dovranno giocare i minuti restanti di questa partita con la Spal sotto e chiamata a recuperare. Toscano recupera Piacentini, Saber e Kargbo, i tre dovrebbero partire dalla panchina. Il tecnico bianconero cambierà qualcosa nello scacchiere tattico tenendo in considerazione i tre match in sette giorni: rientra Adamo al posto di Pierozzi sulla destra, ballottaggio Varone – Francesconi. Non dovrebbe cambiare nulla nel reparto offensivo con Berti e Sphendi dietro a Corazza. Si gioca allo Stadio Manuzzi di Cesena alle 20.45.