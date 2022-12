All'ARA San Marino come a Buenos Aires: festa grande per l'Argentina

I festeggiamenti dei residenti argentini

I colori uniscono San Marino e Argentina. E nel giorno in cui tutto il mondo celebra l'Albiceleste “campeòn del mundo” e Leo Messi, anche sul Titano si festeggia. Lo si fa alla sede dell'ARA di San Marino, l'Associazione Residenti Argentini nata nel 2008 con l'idea di integrare culturalmente il popolo argentino residente in Repubblica. “Una piccola Argentina in un piccolo Paese”, come recita il motto dell'ARA. La clamorosa sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita, poi un percorso netto ed entusiasmante culminato con “la finale del secolo” contro la Francia: a Serravalle gli argentini hanno seguito tutte le partite, accompagnandole con cori, asado e mate. Al rigore di Montiel l'apoteosi: parte la festa, si sventolano le bandiere biancocelesti con il “Sol de Mayo” e si inneggia a Diego Maradona. 36 anni dopo, l'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia.