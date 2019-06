Batticuore Italia: rimonta l'Australia e vince nel recupero

Oggi era il giorno del debutto della Nazionale italiana al Mondiale Femminile di calcio. E' arrivata una vittoria in rimonta per le azzurre contro l'Australia. Le azzurre si erano viste annullare il vantaggio di Bonansea per un millimetrico fuorigioco. Al 20' Gama trattiene Kerr, è calcio di rigore: Giuliani fa il miracolo, ma non può nulla sul tap in. Nel secondo tempo è però grande Italia con Bonansea che in posizione stavolta regolare entra in area e batte Williams. Anche l'Australia si vede annullare un gol per fuorigioco fischiato a Kerr e all'ultimo secondo di recupero le azzurre la ribaltano. Malissimo in portiere Williams in uscita e Bonansea di testa completa la doppietta personale. Venerdì prossimo secondo match per la Nazionale azzurra contro la Giamaica.