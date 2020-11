Ospite via skype di Cpiace il capocannoniere della Serie C Mattia Bortolussi. L'attaccante del Cesena ha parlato del suo brillantissimo inizio di campionato con già 8 goal realizzati in 11 incontri, e della prossima partita del Cesena. Bortolussi ha definito la trasferta di Matelica, ostica e scorbutica.





Nel video il suo intervento durante la trasmissione