Brasile-Corea del Sud 4-1: sudamericani ai quarti con la Croazia

Sarà Croazia-Brasile il terzo quarto di finale dei Mondiali 2022. La squadra di Tite ha travolto 4-1 la Corea del Sud e staccato alla grande il pass per la sfida contro Modric e compagni che si disputerà il 9 dicembre. Al 974 Stadium di Doha è Seleçao show. Ai verdeoro basta infatti un tempo per archiviare la pratica, andando a segno con Vinicius (7'), Neymar dal dischetto (13'), Richarlison (29') e Paquetá (36'). Un poker implacabile che segna la gara e trasforma la ripresa in una formalità per il Brasile. Di Paik Seung-Ho (76') il gol della bandiera.