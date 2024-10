Cassani: "Abbiamo intrapreso la buona strada. stiamo crescendo"

L'intervista a Stefano Cassani

San Marino - Lentigione 1-3. La squadra di Stefano Cassani espugna Acquaviva con i gol degli ex Sabba e Lombardi intervallati da quello di Alessandrini. Per il San Marino momentaneo gol del pareggio di Biguzzi. Tanti gli episodi che hanno fatto discutere.

"Penso che anche loro non sognavano un ritorno migliore su questo campo che tante emozioni ci ha dato in questi due anni, nei due anni passati. Ci tenevano, ci tenevano a far bene e sono molto contento per loro. Vi servivano i tre punti per dare continuità di risultati? Sì, i tre punti servono sempre. Di sicuro continuare a non perdere è un ottimo segnale. E' una partita come succede spesso in questa categoria che si è risolta sugli episodi? Sì, sì, anche se avevamo potuto sbloccarla prima, però è arrivata. L'importante era riuscire a sbloccarla, infatti dopo abbiamo commesso una disattenzione su quel calcio d'angolo che abbiamo preso 1-1, però sono stati bravi a rimanere concentrati, a rimanere in partita. E' un Lentigione che deve arrivare dove, Stefano? Dobbiamo crescere assieme e capire realmente dove possiamo arrivare partita dopo partita".