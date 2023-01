Cesena - Rimini: violenti scontri tra le tifoserie nel pre partita

Momenti di alta tensione prima del derby tra Cesena-Rimini che si disputa allo stadio "Manuzzi". Ne dà notizia il sito Rimini Today. Secondo le prime ricostruzioni, all'altezza di Ponte Pietra, alcuni supporter del Rimini, in auto incappucciati e armati di bastoni e catene sono stati intercettati dai supporter del Cesena. Gli animi si sono surriscaldati e ne è nata una feroce rissa alla quale avrebbero partecipato almeno un centinaio di persone che si sono picchiate a sangue.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa per disperdere i partecipanti che, alla vista delle divise, sono fuggiti. Alcuni riminesi, rimasti feriti, sarebbero stati raccolti dai compagni e caricati sulle auto poi fuggite mentre altri sono scappati per i campi.