Cesena senza avversari: anche il Pineto si arrende (2-0)

Cesena - Pineto

Al Manuzzi debutta la Ref Cam, Brividi per le scale viste dalla pancia dell'arbitro. Venendo a cose più serie il Cesena continua a vincere, lo fa anche quando l'avversario è in palla e la incarta bene. Berti prova il tocco vicino al palo. Il Pineto sta alto in campo, Sannipoli bene il controllo, no il tiro. Minuto 23 Donnarumma trova il centimetro per metterla, traiettoria strana che muore sul palo. Sempre i bianconeri, c'è Adamo che chiama Tonti a salvarsi in due tempi. L'occasionissima ce l'ha il Pineto, filtra una palla che non deve filtrare, forse Gambale non se l'aspetta e grazia un Pisseri attento e piazzato. A filo d'intervallo l'episodio spartiacque, ripartenza con Corazza che anticipa Tonti in avventata uscita. Rosso per il portiere. Il Pineto gioca in 10 tutta la ripresa, e diventa un assedio, De Rose per Corazza che si allarga troppo e Mercorelli chiude la porte. Sale in cattedra Kargbo assolutamente immarcabile: prima porta a spasso la difesa e offre la chance a Francesconi, il tiro non è fuori di molto. Poi continua con un altro assolo alla ricerca di un calcio di rigore, però rimedia solo il giallo. E la terza è quella buona. Brucia il marcatore il velocità e smista su Corazza, il jocker torna bomber dopo un girone. Scatola aperta e chiusa a stretto giro: trova il gol anche Ogunseye che mancava sul tabellino dei marcatori dal 15 settembre. Torres di nuovo a -12.