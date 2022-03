Sorteggiati i quarti di Champions League, spicca un doppio incrocio Inghilterra-Spagna: i campioni in carica del Chelsea pescano il Real, mentre il City affronterà l'Atletico. Le vincitrici di queste sfide si incroceranno in semifinale, per quello che, di fatto, è il lato duro del tabellone. Ecco gli accoppiamenti.

Q1 Chelsea-Real Madrid

Q2 Manchester City-Atletico Madrid

Q3 Villarreal-Bayern Monaco

Q4 Benfica-Liverpool

Le semifinali saranno Q2-Q1 e Q4-Q3