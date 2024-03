Champions: il Napoli è stato eliminato dal Barcellona

Serata da dimenticare per il Napoli che, in un colpo solo, è stato eliminato agli ottavi di Champions League e rimane fuori anche dal Mondiale per club. Al Lluís Companys il Barcellona di Xavi vince 3-1. Dopo la Lazio, quindi, l'Italia perde un'altra squadra nella massima competizione europea per club.

Blaugrana avanti 2-0 nel giro di due minuti tra il 15' e il 17': apre Fermin con un rasoterra sul primo palo, raddoppia Cancelo dopo un palo di Raphinha. Rrahmani accorcia alla mezzora, poi gli azzurri spingono molto nei primi 20' della ripresa senza trovare il pareggio. All'80' Lindstrom tutto solo di testa si divora il 2-2, tre minuti dopo Lewandowski cala il tris a porta vuota.