Champions, in campo le favorite: c'è Barcellona-Liverpool

Anticipazione Champions League

Tra Barcellona e Liverpool certezze su come andrà a finire non ce ne possono essere, salvo sorprese però lo spettacolo non dovrebbe mancare. Al Camp Nou la sfida tra le due grandi favorite del quartetto di superstiti sarà una discreta sfilata di macchine da gol. Da questo punto di vista è monarchia assoluta contro triumvirato, ossia Leo Messi contro Salah-Firmino-Mané: in questa Champions sono 10 gol per l'argentino e 12 – equamente ripartiti – per la triade di Klopp, complessivamente invece è 45-65. Nei Reds spiccano soprattutto i due africani, che quest'anno come non mai sono due seri avversari della Pulce anche in ottica Pallone d'Oro. Da non sottovalutare comunque l'importanza tattica del centravanti brasiliano, il cui infortunio all'adduttore è il principale motivo di ansia per i suoi. Domenica non è stato nemmeno convocato ma la stampa britannica parla di allarme rientrato:si è allenato, c'è e, salvo sorprese, sarà titolare. Stesso discorso per Fabinho, pure lui out contro l'Huddersfield ma pronto a mettersi in mediana tra Wijnaldum e Henderson. Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson – più Alisson – completano il 4-3-3 d'ordinanza. Che è poi lo stesso abito di un Barça fresco di vittoria della Liga e pronto a sfoggiare il completo migliore. Pochi dubbi tra porta – Ter Stegen – e centrocampo – Rakitic, Busquets e Arthur – per il resto due ballottaggi: Semedo o Sergi a far da terzino destro – in linea con Piqué, Lenglet e Jordi Alba – e Coutinho favorito su Dembelé per far compagnia a Messi e Suarez. Gli indisponibili – uno per parte – sono Rafinha e Lallana. Piccola curiosità: in Champions il Camp Nou è inviolato dal maggio 2013. 6 anni dal colpaccio del Bayern, poi 31 partite e 28 vittorie blaugrana.