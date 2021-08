Champions si parte a metà settembre, finale a San Pietroburgo. Tra le italiane sorride solo la Juve

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri inserita nel Girone H con i campioni in carica del Chelsea i quali hanno aggiunto al loro telaio Lukaku. Sono queste le due squadre che dovrebbero dominare questo gruppo in cui sono stati inseriti i russi dello Zenit e gli svedesi del Malmo. Riparte, per i bianconeri, la caccia ad un trofeo che manca da ben 25 anni e che non è arrivato nemmeno mettendo nel motore Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è riuscito a trascinare la Juventus verso l'obiettivo e le strade si dividono. Cr7 ci proverà (questione di ore per l'ufficialità) con la maglia del Manchester City. E se così fosse si rinnoverebbe il duello con Messi. Il Gruppo A è quello degli sceicchi Manchester City e PSG nettamente favorite su Lipsia e Bruges.







Il Gruppo B è quello del Milan. I rossoneri ritrovano la competizione europea più importante per club dopo 7 anni. Ultima apparizione marzo 2014 quando l'Atletico Madrid sbarrò la strada al Milan di Seedorf agli ottavi di finale. E gli spagnoli saranno avversari dei rossoneri anche in questo gruppo davvero impegnativo con Liverpool e Porto. Non sarà per niente facile nemmeno per le due, sulla carta favorite, Atletico e Liverpool, che sulla strada verso gli ottavi, trovano due formazioni comunque attrezzatissime come Milan e Porto. Dal punto di vista tecnico è questo uno dei gironi più interessanti. E veniamo alle due neroazzurre.

L'Atalanta nell' F può giocarsi le sue chance di qualificazione. Gli inglesi dello United sono favoriti ma devono interpretare bene questo girone che oltre alla squadra di Gasperini vede gli spagnoli del Villareal e gli svizzeri dello Young Boys. Caso più unico che raro, l'Inter ritrova gli stessi avversari dell'anno scorso eccezion fatta per i moldavi dello Sheriff. Real Madrid e Shakthar sono le due squadre che passarono il turno lo scorso anno ed eliminarono l'Inter di Antonio Conte. Unica differenza sostanziale è che il Madrid tornerà a giocare al Bernabeu davanti ai suoi tifosi. Lo Shakthar guidato da De Zerbi si e' qualificato ai play off. La squadra di Inzaghi deve evitare di commettere gli errori già visti la stagione passata. Girone molto complicato ma alla portata dei neroazzurri. Si comincia il 14 settembre, gironi che si chiuderanno l'8 dicembre. Due mesi di sosta e ripresa a metà febbraio con gli ottavi. Finalissima il 28 maggio a San Pietroburgo