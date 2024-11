Champions, stasera 5^ giornata, tocca a Juventus e Bologna

Il mondo Juve continua ad avere grande fiducia in Thiago Motta e i 7 punti già conquistati nelle prime 4 di Champions lasciano ancora aperti scenari di qualificazione anche dalla porta principale. Ma per farlo occorre passare questa sera a Birmingham da una prestazione che porti anche al risultato. Al Villa Park ore 21 la Juventus si gioca molto del suo futuro in questa competizione che si è rifatta il look ed è sempre più affascinante.

I bianconeri vengono dalla timida prestazione di San Siro e per mettere paura all'Aston Villa, che ha due punti in più dei bianconeri, deve fare molto di più di quello che ha mostrato a Milano ma anche in diverse altre circostanze. Perchè è vero, come dicevamo, che in Thiago c'è ancora molto fiducia, ma è anche vero che il popolo bianconero si aspettava di più.

Una squadra solida ce l'aveva anche Allegri, dall'italo/brasiliano ci si attendeva qualche cosa in più soprattutto in termini di gioco e propensione offensiva. Tante le defezioni in casa Juventus volata a Birmingham con soli 17 giocatori. Non ci sarà l'ex di turno Douglas Luiz infortunato, ma anche molto deludente fino a questo momento.

Il Bologna è l'italiana più in difficoltà in questa competizione. La squadra di Vincenzo Italiano non ha ancora vinto e non è riuscita a trovare il gol. Questa sera al Dall'Ara arrivano i francesi del Lilla nettamente in corsa per la qualificazione. I rosso/blu sulla carta avrebbero ancora speranze di acciuffare i play off, ma per farlo c'è l'obbligo di cominciare a vincere già da stasera almeno per sperare.