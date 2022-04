Chelsea – Liverpool, finale a Wembley il 14 maggio

Davanti a 74 mila spettatori la solita grande partita tra City e Liverpool. Pochi i momenti di studio tra queste due grandi d'Europa già entrate nelle migliori 4 di Champions. Il 26 aprile Manchester City – Real Madrid il giorno dopo il Liverpool affronterà il Villareal. Tornando alla semifinale di FA Cup. Il colpo di testa su palla inattiva di Konate per il vantaggio dei Reds. Pazzesco o grottesco a piacimento il modo in cui incassa il secondo goal la squadra di Pep Guardiola. Stonen, solito retropassaggio al portiere, Steffen è tutto solo, ma sull'aggressione di Manè va in bambola e incassa un goal tremendo. Raddoppio Reds con un regalo enorme del City. Nel finale di tempo arriva anche il tris e doppietta di Manè. Ancora una volta davvero statica la difesa dei Citizens e Manè non perdona ma ancora una volta responsabilità di Steffen che prende goal sul suo palo.

Lezione di calcio di Klopp a Guardiola anche se il City che esce dagli spogliatoi per la ripresa è un'altra squadra. Gabriel Jesus serve un pallone solo da spingere in porta a Grealish, il 25enne centrocampista ha la porta spalancata e non sbaglia. Secondo tempo pirotecnico, occasioni per riaprila per i Citizen e per chiuderla per i Reds ma il risultato non cambierà più fino al 90° quando Silva evita la figuraccia a Guardiola ma non basta. Al Wembley Stadium di Londra, Liverpool batte Manchester City 3-2.

Sempre con Romelu Lukaku in panchina il Chelsea di Tuchel accede alla finalissima della competizione con grande fatica. Grande chance Crystal Palace con la conclusione volante di Kouyate respinta esterna di Mendy arriva Andersen che a colpo sicuro colpisce il palo. Il pasticcio della difesa della squadra di Patrick Vieira costa il vantaggio Blues con Loftus – Cheek. Il raddoppio con la rasoiata di Mount. Il palo a porta vuota di Lokaku certifica il momentaccio dell'attaccante belga. Chelsea batte Crystal Palace 2-0. Finale di FA Cup Inglese sabato 14 maggio a Wembley Chelesea – Liverpool.