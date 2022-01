Covid batte serie C: salta anche la giornata del 16 gennaio

La serie C conferma l'orientamento emerso e attraverso una circolare rende ufficiale l'ulteriore slittamento della ripresa del campionato. Non si gioca, come noto, domenica 9 e non si giocherà nemmeno domenica 16. La ventiduesima giornata di campionato, terza del girone di ritorno, è stata interamente rinviata. Il Direttivo di Lega Pro, sentito il parere del Consulente Medico Scientifico e considerate le incerte condizioni derivate dall'alto numero di contagi ha disposto che tutte le partite saranno recuperate mercoledì 23 febbraio.

Il 23 febbraio sarebbe data utile anche per recuperare le partite di serie A non disputate ieri. Dopo il pronunciamento del Giudice Sportivo sui 4 match non si può pensare a tempi più rapidi perché occorre dare la possibilità ai club eventualmente colpiti dallo 0-3 a tavolino di poter fare ricorso. Fortunatamente per Inter e Atalanta, impegnate anche in Europa, la Champions prevede due slot per l’andata e il ritorno degli ottavi, quindi la data più probabile per recuperare il match di ieri è tra il 22 e il 23 febbraio. L’Inter col Liverpool gioca il 16 con ritorno l’8 marzo. Ipotesi e confusione, e partite che continuano a saltare. Il campionato prosegue da calendario, ma con programmi incompleti. Domenica prossima saranno almeno 3 le gare del massimo campionato che non potranno disputarsi: Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta. La Salernitana invece potrebbe avere il via libera per andare a giocare a Verona.