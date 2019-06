Cpiace: stasera l'ultima puntata

Questa sera ultima puntata della stagione 2018-2019 di Cpiace la trasmissione di approfondimento della San Marino Rtv sulla serie C. Alle ore 21 con Lorenzo Giardi e Massimo Boccucci in studio il tecnico Giorgio Roselli. Si celebrerà la promozione del Trapani in serie B con un collegamento telefonico con il portiere ex San Marino e Rimini Andrea Dini. Durante la trasmissione calcio mercato e prospettive di Rimini, Imolese, Ravenna e Cesena. Cpiace ore 21 su San Marino RTV Ch 520 Sky e 73 DDT