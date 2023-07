Crollo Italia contro la Svezia, ma ottavi ancora a portata

Troppa Svezia per l'Italia, che nel secondo turno del Mondiale di calcio femminile perde 5-0 e rimanda la qualificazione alla sfida contro il Sudafrica. Il dominio fisico della formazione scandinava, ricca di campionesse, ha annientato le azzurre, che pure avevano cominciato meglio, giocando palla a terra nella prima mezzora e arrivando due volte al tiro con Sofia Cantore, ala destra nel tridente completato da Chiara Beccari e Barbara Bonansea. Passato il momento d'incertezza, però, la Svezia ha preso campo, spingendo indietro l'Italia e sbloccando la partita con la specialità della casa: il colpo di testa su calcio piazzato. È quello di Ilestedt a portare avanti le svedesi, seguito a breve giro da un altro goal su angolo, realizzato stavolta da Rolfö. Su entrambe le reti pesano l'incertezza sia di Francesca Durante, nell'uscire dalla porta, sia della difesa azzurra in marcatura. Il 3-0 è un'azione capolavoro palla a terra, conclusa da Blackstenius, che, di fatto, chiude la partita. Anzi, al rientro dagli spogliatoi, dopo cinque minuti la Svezia trova anche il 4-0, sempre su calcio d'angolo, sempre con Ilestedt. Per la centrale dell'Arsenal è il terzo goal in due partite. Nel resto dell'incontro, l'Italia cerca di far male alle avversarie, ma non ci riesce, e così, nel recupero, subisce ancora, stavolta su un angolo a favore non sfruttato bene, che sfocia in una ripartenza condotta fino alla rete dalla neo entrata Blomqvist. È una sconfitta che pesa e non poco, tanto che a fine partita Giulia Dragoni scoppia a piangere per la delusione, ma l'Italia ha ancora tutto in mano, grazie anche al pareggio tra Sudafrica e Argentina: vincendo contro le africane, le azzurre avanzerebbero e pure un pareggio potrebbe bastare, sempre che la Svezia non perda, clamorosamente, contro le sudamericane.