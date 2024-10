Disastro Spal, il Campobasso gioca a poker (4-0)

La Spal crolla senza attenuanti e si consegna a un Campobasso che non è più quello incerto delle prime giornate e va dentro 4 volte. D'Orazio supera anche il portiere, Benassai salva ed è quasi tutto lato estense. Perché dal 20' i molisani la comandano. Punizione di Di Nardo, Melgrati prima malissimo e poi alla grande sul tap in di Pierno. Altro giro e altro numero di Melgrati alla grande su Benassai in mischia. Lampo Spal con la rovesciata di Rao fuori, ma tanta pressione del Campobasso porta al logico vantaggio. Corre Scorza e la mette, elegante velo di Di Nardo a spalancare il piattone di Di Stefano. Prima dell'intervallo i padroni di casa hanno già messo il timbro su un match che la Spal non ha né forza né idee per ribaltare. Morelli la mette, la palla sfila verso Pierno che va in porta trovando l'argine pedestre di Melgrati. Arrendevoli gli emiliani, e allora il monologo Campobasso continua, D'Angelo di testa a un capello dal palo. Il bis arriva al minuto 70 e partono i titolo di coda quando Baldassin la rimette e dopo il rimpallo la zampata è di Di Nardo. Di qui alla fine è una fiumana, dall'angolo sbuca Serra e sono 3. Lo stesso Serra può calare il poker a tu per tu col portiere, ma si astiene. Poi in pieno recupero ne arriva un altro con lo stesso Serra a giro, Melgrati debolmente di lato e Spalluto per Forte. Apotesi Campobasso, inferno Spal: contestati, squadra, allenatore, Tacopina.