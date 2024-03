È corsa a 6 per la promozione in Serie C

Nessuno regala niente, come ha dimostrato ieri la quasi retrocessa Mezzolara che ad Acquaviva ha fatto un figurone mettendo in seria difficoltà un Victor San Marino sorretto dal solito grande portiere Giammarco Pazzini. L'importante era vincere e il Victor ha vinto, seppur con grande fatica, ma anche questo conferma i progressi di una squadra che resiste alla grande a Carpi e Ravenna, poi dà continuità con i tre punti sofferti ma opportuni arrivati contro i bolognesi, grazie ai gol di D'Este che si avvicina alla doppia cifra, con quello di ieri sono 8 i suoi gol in campionato, e Sollaku riempito di elogi ieri nello spogliatoio dai compagni di squadra per il suo primo gol con la maglia del Victor.

Divide la palma di migliore in campo con Pazzini, il difensore Filippo Bertolotti, ieri prezioso dietro e in appoggio al centrocampo. Nelle 8 finali che restano il Victor ha un solo scontro diretto, quello con il Forlì, gara che si giocherà al Morgagni il 14 aprile, per il resto tutte partite di difficoltà media: Aglianese, Progresso, Sammaurese, Certaldo, Forlì, Imolese, Prato e Borgo San Donnino. Domenica contro i neroverdi dell'Aglianese un match fondamentale considerando che il Victor ha comunque sempre 4 punti di ritardo e deve provare ad approfittare del big match tra le prime due: A Carpi, c'è Carpi – Ravenna.

Nel video l'intervista al difensore del Victor san Marino Filippo Bertolotti