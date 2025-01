Emanuele Benvenuti promuove il Rimini: "Mi piace come lavora il suo allenatore"

Nel video l'intervista al procuratore Emanuele Benvenuti

Ospite di "C Vediamo il Lunedì" il Procuratore Sportivo Emanuele Benvenuti parla del campionato di serie C

"Le squadre che mi hanno deluso inizialmente potevano essere l'Ascoli, che mi aspettavo onestamente facesse qualcosa di più, però è chiaro che dopo una retrocessione ci sono sempre dei tempi tecnici per ripartire, e il Perugia che sicuramente nel mercato di gennaio qualcosa farà perché puntano almeno a entrare nei play-off e poi secondo me il resto è una classifica che rispecchia le aspettative. Pescara, Entella stanno facendo il loro percorso ed è giusto che stiano là davanti".

Ecco l'Entella. Una squadra che l'anno scorso magari aveva anche qualche nome in più, ha fatto meno di quello che doveva o di quello che ci si aspettava, però nonostante questo ha avuto la forza di confermare all'allenatore, quindi diciamo sono riusciti a leggere al di là del risultato. Non scontato, vero?

"Hanno una programmazione tutta loro. Non è un problema quello che succede, ma è un problema la programmazione, quindi loro vanno avanti con le loro idee. Hanno capito che forse qualche nome in più c'era, ma non era funzionale al progetto. Quest'anno hanno lavorato più sul giocatore che sul nome ed era secondo me una questione di tempo perché loro hanno la forza per fare questi campionati di vertice".

Il campionato del Rimini è quello che era lecito aspettarsi?

"Devo essere onesto, non voglio sedere sul carro, non me l'aspettavo. Io mi aspettavo qualcosa di meno, dico la verità, però stanno facendo veramente molto bene, stanno facendo un bel campionato, stanno facendo un bel calcio e l'allenatore sicuramente sta facendo qualcosa di importante, si vede la sua mano".