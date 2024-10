Episodi sfavorevoli e i gol degli ex. Ad Acquaviva passa Cassani

Nel tiepido e bagnato pomeriggio di Acquaviva sono davvero tanti gli addetti ai lavori e gli osservatori in tribuna. Stefano Cassani ritrova gli amici con i quali ha lavorato molto bene per un paio d'anni. In campo dal primo minuto Sabba e Lombardi. Primo tempo molto equilibrato con portieri praticamente inoperosi e occasioni solo potenziali.

Errore in uscita dal basso per il Lentigione, Haruna recupera e serve Giometti, conclusione sopra la traversa. Per vedere quelli di Cassani occorre attendere metà frazione: sul diagonale dalla destra nessuno pronto all'appuntamento. Poco dopo sempre dalla destra il traversone sul quale arriva Cortesi che da posizione defilata colpisce l'esterno della rete. Si fa notare Arcopinto: guida della palla e conclusione, blocca in tuffo Gasperini.

Lorenzo Lombardi sempre molto bravo sulle palle inattive, in questo caso l'ex difensore biancoazzurro mette alto. E risulta sopra la traversa anche il tentativo di Gobbo classe 2004 di cui si parla molto bene. Il tempo si chiude con la punizione di Nappo che non crea scompigli.

Ad inizio ripresa il primo episodio decisivo: Haruna già ammonito, tocca con un braccio. Secondo giallo e San Marino in 10. Il capitano del San Marino aveva già rischiato nel finale di tempo, Cascione avrebbe dovuto sostituirlo. Sabba calcia alto la punizione successiva. Fa fatica a sciogliersi il Lentigione nonostante la superiorità: De Marco colpisce la parte alta della traversa. Secondo episodio chiave al minuto 25.

Mereghetti di slancio interviene sull'avversario e l'arbitro concede il calcio di rigore. Enrico Sabba non sbaglia e il debuttante con la maglia del San Marino Branduani incassa il primo gol.I biancoazzurri hanno una veemente reazione e trovano il pareggio con uno stacco prepotente su azione d'angolo di Biguzzi.

Terzo episodio chiave al minuto 39. Mereghetti agganciato in area. L'arbitro, in questo caso, non addotta lo stesso metro e sul contropiede successivo il Lentigione si riporta in vantaggio l'ultimo tocco è di Alessandrini. Grandi proteste della squadra del Titano. Prima del triplice, oltre al danno anche la beffa del gol dell'altro ex Lorenzo Lombardi.

Ad Acquaviva recupero della sesta di campionato, Lentigione batte San Marino 3-1.