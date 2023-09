Sospiro di sollievo per la Nazionale italiana a San Siro. La vittoria 2-1 sull'Ucraina avvicina la qualificazione diretta a Euro 2024. La doppietta di Frattesi vale la prima vittoria di Spalletti da ct azzurro dopo la delusione del pareggio di Skopje. L'Italia ora ha 7 punti in classifica come Macedonia del Nord e Ucraina ma con una partita in meno. A ottobre le partite con Malta in casa e in trasferta con l'Inghilterra, capolista con 13 punti su 15.