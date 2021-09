Inizia con una bella rimonta da 0-2 a 2-2 il cammino in Europa League del Napoli di Spalletti che in casa del Leicester ha strappato un punto nel finale grazie alla doppietta di Osimhen. Azzurri subito sotto al 9' per il gol al volo di Perez e imprecisi in un primo tempo in cui Osimhen e Lozano hanno sprecato diverse occasioni. Al 64' dopo il raddoppio di Barnes si è scatenato Osimhen con due reti tra il 69' e l'87'.