Europa League: Roma con Tottenham e Eintracht, Lazio con Porto e Ajax

Nuovo format anche per l'Europa League che come per la Champions prevede un unico girone con 36 squadre. Due le italiane, Roma e Lazio che dovranno affrontare 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta. La Roma giocherà all'Olimpico con i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, la Dinamo Kiev, il Braga e l'Athletic Bilbao. In trasferta i giallorossi affronteranno in trasferta il Tottenham, gli olandesi dell' AZ Alkmaar, i belgi dell'Union Saint-Gilloise e gli svedesi del Elfsborg.

La Lazio invece affronterà in casa il Porto, la Real Sociedad, il Ludogorets e i francesi del Nizza. La squadra di Marco Baroni giocherà in trasferta sui campi dell'Ajax, del Twente, del Braga e della Dinamo Kiev. La finale dell'Europa League si giocherà il prossimo 21 maggio a Bilbao.

In Conference League, una sola squadra italiana, la Fiorentina, finalista delle ultime due edizioni. I viola ospiteranno al Franchi gli austriaci del Lask, i gallesi del New Saints e i ciprioti del Pafos. In trasferta le sfide con gli svizzeri del San Gallo, i portoghesi del Vitoria Guimaraes e i ciprioti dell'Apoel Nicosia. La finale di Conference è prevista per il 28 maggio allo stadio di Wroclaw, in Polonia.