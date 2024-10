Europa League: Twente-Lazio 0-2

La Lazio vola in Europa League. Dopo le vittorie contro Dinamo Kiev e Nizza, nella terza giornata a girone unico la squadra di Baroni batte 2-0 anche il Twente e si porta in vetta alla classifica a punteggio pieno insieme al Tottenham. All'Arke Stadion nel primo tempo Unnerstall si fa subito espellere per un fallo fuori area su Dia, poi un sinistro di Marusic si stampa sul palo e Pedro sblocca il match su assist di Vecino. Nella ripresa Pellegrini si divora il raddoppio, poi gli olandesi provano a reagire, ma i biancocelesti serrano le linee e chiudono i conti con Isaksen nel finale.