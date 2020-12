Festa Ghivizzano al 90': Marignanese Cattolica ko 1-0

Sbadigli e poche emozioni da una parte e dall’altra ma alla fine è il Ghivizzano a far festa. La Marignanese Cattolica crea qualcosa in più ma non punge. Nel primo tempo un’occasione a testa: tiro-cross insidioso di Moricoli, alzato in corner da Pagnini. Sull’altro versante Bartolini da calcio di punizione: sfera centrale che si abbassa troppo tardi.





La ripresa è solo dei padroni di casa: Merlonghi non trova lo spazio per girarsi, Terenzi esplode il destro respinto da Pagnini. I ragazzi di Lilli si fanno preferire: in contropiede Manuzzi apre per Merlonghi, conclusione deviata con Rizzitelli che non ci arriva per pochissimo sul secondo palo. Dal corner successivo Nodari prende bene il tempo ma sfiora solo il bersaglio grosso. La Marignanese Cattolica attacca ma lascia spazi dietro: decisivo Mirko Palazzi a chiudere su Muscas lanciato a rete. Si arriva al 90’ e da qui succede di tutto: i romagnoli si divorano il vantaggio con il neo-entrato Goh che fa tutto bene, sterza poi spara alle stelle con il mancino. Gol sbagliato, gol subito: legge non scritta del calcio che si conferma. Calcio d’angolo di Bartolini, Andreotti anticipa tutti e buca Guido Piai. All’ultimo respiro, al primo tiro in porta della partita il Ghivizzano beffa la Marignanese Cattolica e torna a Lucca con 3 punti in tasca.