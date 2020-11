Nuovo acquisto in casa del Rimini dove arriva il difensore Giorgio Viti. Nato ad Anagni il 18 giugno del 1999, Giorgio è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone. La sua giovane carriera inizia con due stagioni in biancorosso, una in D nel 2017-2018 coronata dalla vittoria del Campionato ed una in C nel 2018-2019. La stagione successiva l’esperienza toscana alla Pistoiese sempre in C, quest’anno il ritorno in riviera.