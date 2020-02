Serie D Girone F: il Cattolica SM scende a Fiuggi e gioca per due obiettivi 7 risultati utili consecutivi il Cattolica SM ha registrato la difesa e nel girone di ritorno ha cambiato marcia. Solo poche settimane fa sembrava impensabile pensare ad una salvezza senza play out, realtà invece alla portata della squadra di Cascione. Come? Due sono le possibilità: raggiungere la dodicesima posizione in classifica distante 6 punti con 9 partite da giocare, oppure mettere 8 punti tra sé e la terz'ultima in questo momento l'Avezzano a – 5. Emmanuel Cascione ammette: ”Sono calcoli che è giusto fare”. Domani ore 14.30 la trasferta con l'Atletico Terme Fiuggi. Gli avversari hanno 33 punti in classifica e stanno attraversando una fase di alternanza di risultati: in questo girone di ritorno 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Partita aperta a qualsiasi risultato con i giallorossi vogliosi di proseguire una striscia positiva che ormai dura da 2 mesi: ultima sconfitta il 5 gennaio con il Matelica.

Nel video l'intervista all'allenatore Emmanuel Cascione