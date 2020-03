Gravina: "Il campionato? Al momento non si può escludere nulla"

"In questo momento nulla si può escludere. Lavoriamo su auspici, speranze. Tutti vorremmo chiudere il campionato di Serie A, entro l'estate, ma od oggi è difficile fare previsioni. Vogliamo programmare con l'idea più ottimistica possibile, ovvero portare a termine i vari tornei". Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ospite di 'Radio anch'io sport' (Rai Radio 1), parlando dell'effetto coronavirus sul calcio italiano. "Non escludo nulla" ha ripetuto Gravina, “dalla non assegnazione del titolo, all'assegnazione con il congelamento delle classifiche. Oppure con un mini-torneo con playoff e playout per le retrocessioni”. Domani, nella riunione in videoconferenza che dovrà prendere una decisione in merito, "Chiederemo -conclude Gravina- un atto di responsabilità della Uefa e prima di parlare di nuove date, dobbiamo attenerci alle condizioni attuali in cui versa l'Europa. Il rinvio dell'Europeo è la strada da seguire in questo momento"