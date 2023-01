Il Brasile si prepara a dare l'ultimo saluto a Pelé: oggi la veglia funebre nello stadio del Santos, atteso anche Lula. Domani il corteo per le strade cittadine con la sosta davanti alla casa di dona Celeste, la centenaria madre di 'O rei' che ancora non sarebbe stata informata della morte del figlio per via delle sue condizioni di salute precarie.