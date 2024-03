Il Carpi fa suo lo scontro diretto. Quella del Victor San Marino è l'unica vittoria in trasferta

Partita molto equilibrata e decisa da un uscita dal basso errata di Magnanini, che regala palla a Cortesi, assist per Sall e diagonale vincente. Al Cabassi di Carpi, Carpi batte Ravenna 1-0. Subito dietro c'è il Forlì di Antonioli che vince con grande fatica. Il gol che sblocca l'incontro è di Maggioli su azione d'angolo e respinta corta di Libertazzi. Nel finale, mano in area di Rosso, l'arbitro fischia la fine dell'incontro e non concede il rigore. Furiosi i giocatori del Fanfulla. Al Morgagni di Forlì, Forlì- Fanfulla 1-0. Tanti gol ed emozioni ad Agliana, dove il Victor san Marino trova il vantaggio su rigore con Sabba. Il pareggio della squadra di Baiano è di D'Ancona di testa. Il nono gol stagionale di Nicholas D'Este per il nuovo vantaggio della formazione di Cassani. Raggiunta ancora una volta da Della Pietra. A decidere l'incontro è ancora capitan Sabba.

Al Bellucci di Agliana, Victor San Marino batte Aglianese 3-2 unica vittoria in trasferta di giornata. Il Corticella dice addio alla lotta per la promozione con la sconfitta di Mezzolara. Dominici libera il destro e batte l'incerto portiere ospite. Raddoppio in contropiede con l'ultimo tocco di testa di Alessandrini. Mezzolara batte Corticella 2-0. Il Lentigione non va oltre al pareggio con la Sammaurese in vantaggio con il colpo di testa di Maltoni. Pareggio nel finale di Formato. Sammaurese – Lentigione 1-1. Baccolini per il gol del vantaggio del Progresso. Lanzi firma il pari per il Sant'Angelo. Sinistro volante di Baccolini doppietta per lui e nuovo sorpasso Progresso. Il definitivo pareggio è di Mariani che approfitta di una dormita difensiva. Progresso – Sant'Angelo 2-2.

Punti preziosi per il Certaldo nel derby con la Pistoiese. Gozzerini brucia il difensore in maglia arancione, e Certaldo avanti. Akkamadu su calcio di rigore blinda i tre punti. A Certaldo, Certaldo – Pistoiese 2-0. Salzano su azione d'angolo e il San Giuliano City la sblocca con il Borgo San Donnino. Il pareggio è dell'inesauribile Ferretti. Nella ripresa il San Giuliano resta in 10 espulsione diretta di Brogno. Il San Donnino approfitta subito della superiorità e realizza con Bongiorni. La chiude Andrea Ferretti con la doppietta personale. Borgo San Donnino batte San Giuliano City 3-1. Unico 0-0 quello tra Imolese e Prato.