Il Cattolica Calcio San Marino cade anche a Montegiorgio ed è ultimo in classifica

Il tecnico del Cattolica SM Cascione continua a ribadire lo stesso concetto: “La squadra si esprime ma non concretizza e non porta a casa punti”. Ultimo posto per i romagnoli usciti sconfitti anche da Montegiorgio. 4 sconfitte e un pareggio per i giallorossi anche sfortunati come nell'occasione del vantaggio marchigiano. Sul calcio di punizione di Mariani è netta la deviazione del difensore che taglia fuori Aglietti. Il raddoppio arriva su calcio di rigore per fallo di Pasquini su Alighieri e trasformato da Nepi. Nel finale rigore anche per il Cattolica con Mariani che si scontra con Rizzitelli. Dagli undici metri non benissimo lo stesso Rizzitelli che calcia debole e centrale, Mercorelli para il secondo rigore consecutivo dopo quello neutralizzato a Giulianova. Prima del triplice c'è ancora da vedere il crash tra Gnaldi su Guglielmi e altro penalty. Rigore trasformato da Cissè, ma per il Cattolica è troppo tardi. A Montegiorgio Fermo, Montegiorgio batte Cattolica SM 2-1.