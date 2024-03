Il Cesena è quasi in B, in coda Nanni rilancia l'Olbia

C'è solo una formula matematica a dividere il Cesena dalla serie B. 6 partite, 2 vittorie e un pari è tutto quel che serve ai bianconeri per tagliare il traguardo al primo posto senza preoccuparsi di quel che succede sugli altri campi. La serata di Pesaro ha riportato i bianconeri a +11 sulla Torres che probabilmente potrà cominciare a preparare i play off. I sardi, autori di un campionato strepitoso, restano tra i favoriti per una post season che potranno affrontare da secondi in classifica, partendo dalla fase nazionale e senza troppi assilli.

Nessuno toglierà nulla ad una stagione fantastica che senza i marziani del Cesena avrebbe portato in dote un campionato vinto. Ai play off, bellicose, vanno altre due squadra come Carrarese e Perugia. Per entrambe sono arrivati due successi di solidità e sostanza contro giovane Juve e Gubbio.

Sulla crisi senza fine del Pescara, ora affidato al talismano Cascione, balla il Rimini. Che messa la categoria al sicuro e pensando ad infrastrutture più compatibili col futuro vorrebbe fare un giro, senza impegno, ai play off. La lotta salvezza registra il sussulto dell'Olbia. Trascinata da un grande Nicola Nanni (gol e assist) e dal talento senza età di Ragatzu, la squadra di Gaburro ha ridotto a 9 il ritardo dall'Ancona, ancora troppo per fare i play out e comunque qualcosa si muove. Altro pari dell'indomita Fermana contro il Sestri Levante. Difficile sapere a chi serva meno delle due.