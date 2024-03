Il Cesena riprende la corsa: 2-0 al Gubbio

Chiamato a reagire dopo lo stop di Carrara, il Cesena batte subito un colpo grosso in ottica Serie B. Col 2-0 su un Gubbio tutt'altro che arrendevole i bianconeri trovano una vittoria vitale per tenere a distanza la Torres, di nuovo in piena corsa: confermato il +9 sui sardi, tre partite di vantaggio su 7 rimaste in calendario.

Dopo mezz'ora di studio, la capolista comincia a spingere: Berti allarga per l'incrociata di Shpendi, Vettorel respinge. L'estremo è di nuovo attento sul colpo di testa di Prestia, su azione d'angolo; in ripartenza però Corsinelli e Mercati fanno il pasticcio e la regalano a Kargbo, palla a Shpendi sul quale Signorini è provvidenziale a deviare in corner. Subito dopo altro spunto di Karbo che dalla sinistra salta tutto, arriva sul fondo e mette dentro, dove s'accende un mischione risolto da un fallo in attacco.

Ripresa e qui il Cesena ci mette 4' esatti, per sbloccarla: Kargbo e Pierozzi in qualche modo innescano Shpendi, tocco a sinistra per Adamo che è libero e lucido nel piazzarla di prima con un morbido tocco dritto nel sette. Gran gol e Cesena avanti, ma qui il Gubbio s'organizza per riprenderla: il fresco ex Bumbu per la conclusione di Bernardotto, Pisseri respinge centrale e poi Francesconi mura ancora Bumbu. Quindi Desogus salta Pierozzi e conclude a giro, mancando di niente il capolavoro da pari.

Il Cesena rischia ma alla prima occasione buona se la blinda: Francesconi recupera a centrocampo, sale fin quasi al limite e scarica a Shpendi, finta su Signorini e bordata sotto la traversa. Con questa sono 20 reti in campionato per il giovane albanese, sempre più capocannoniere nel torneo. L'ultimo tentativo eugubino per riaprirla è su una punizione di Dimarco per l'inzuccata di Desogus, Pisseri però è perfetto nel volare a bloccarla e la serata, di fatto, si chiude qui.