Il derby è del Perugia: 1-0 al Gubbio

Il Gubbio non perdeva al “Barbetti” dal 4 marzo 2023, 0-1 contro l'Olbia. Più di un anno dopo ecco un altro 0-1 ma sicuramente più pesante, quello incassato dal Perugia che fa suo il sentitissimo derby umbro. Il Grifone la sblocca subito, e il risultato non cambierà più: Lisi mette dentro, Paz svetta a centro area e lascia Vettorel di sasso. Sarà il gol da 3 punti, il settimo stagionale per il centrocampista colombiano in prestito dal Sassuolo. Avvio shock per il Gubbio che ci mette un po' a riprendersi: cross di prima intenzione di Di Massimo, Tozzuolo arriva in spaccata ma mette sul fondo. Per il Perugia si aprono già spazi per andare in ripartenza: Kouan serve Sylla che sgattaiola in mezzo a due ma si perde sul più bello con Vettorel che gli esce sui piedi e sventa la minaccia.

Massimo sforzo rossoblu ad inizio ripresa: Mercadante si coordina e calcia da fuori, palla alta non di molto. Centra la porta ma centra anche Adamonis invece Udoh, e si resta sull'1-0 Perugia. Nel finale il Gubbio non crea pericoli, gli ospiti provano a chiuderla ma di vere occasioni non ne arrivano. Poco cambia alla banda Formisano: come all'andata il derby è del Perugia, sempre più quarto.