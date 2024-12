Il Forlì vince il derby con il San Marino per 3 a 1

Gli highlights della partita

Quinta vittoria consecutiva, la settima nelle ultima otto giornate per il Forli che ha battuto il San Marino nel derby con il punteggio di 3 a 1. Biancorossi in vantaggio al 19esimo del primo tempo con Gaiola. Ad inizio ripresa, il centrocampista del Forlì firma il 2 a 0 e la doppietta personale. Partita chiusa al minuto 53 con il 3 a 0 di Farinelli. A pochi minuti dal termine, la rete di Arcopinto su calcio di rigore per il definitivo 3 a 1. Per il San Marino si tratta della decima sconfitta in 16 giornate.