Il Modena passa agevolmente a Pesaro (0-3)

Guarderà Cesena-Reggiana da spettatore interessato, intanto però il Modena si porta avanti col lavoro. Vis Pesaro sdraiata a domicilio dalla forza della capolista che si mette da subito al comando delle operazioni, Tremolada immarcabile apre il pomeriggio gialloblù. Domina il Modena, Scarsella schiaccia troppo da posizione buona, comunque è questione di poco. Tremolada forte e tesa, Minesso entra col tempo giusto e infila. Ripresa, non ci sono segni di presenza pesarese nel match che il Modena chiude rapidamente.

Tremolada col contagiri: Mosti stoppa a calamita e da un colpo di stecca sul palo lontano. La capolista se ne va e Scarsella si aggiunge a referto con una torsione pazzesca in anticipo. Il tris è servito e ce ne sarebbe ancora se Farroni non uscisse alla disperata su Tremolada lanciato in campo aperto. Il balzo di Gagno sulla punizione di Acquadro vale per quello che oggi si chiama "clean sheet". La disparità palese di forze in campo lascia poco spazio ai commenti e anche alla concorrenza.