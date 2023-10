Il Mondiale 2030 si giocherà in Marocco, Portogallo e Spagna. Ma anche in Sudamerica...

Il Mondiale 2030 si giocherà in Marocco, Portogallo e Spagna. Sarà un'edizione storica, anche perché sarà quella che celebrerà il centenario della Coppa del Mondo. Proprio per celebrare questa ricorrenza tre partite si svolgeranno in Argentina, Paraguay e Uruguay (vincitore del primo Mondiale nel 1930). Nella capitale Montevideo, invece, andrà in scena una cerimonia di celebrazione del centenario. Un Mondiale che vedrà dunque protagoniste sei nazioni e tre continenti: Africa, Europa e Sudamerica.