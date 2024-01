Il Perugia rimonta la Spal (3-1)

Non serve nemmeno colpirla a freddo, adesso il Perugia è un'altra squadra. Anche rispetto alla Spal che proprio al Curi cade dopo 7 risultati utili. Eppure Ferrara andava avanti all'alba del match: Maistro, buca la difesa e Peda infila il vantaggio ospite. Reazione Perugia con Bartolomei, Del Favero in angolo. A metà tempo rischia il suicidio la squadra di Formisano, il sonnacchioso Vulikic mette in moto Antenucci che la incrocia troppo davanti ad Adamonis. Il tempo si chiude con Del Favero a dire di no al sempre fastidioso Sylla.

Quando ricomincia la partita è un'altra partita. Il Perugia la azzanna, bel riflesso di Del Favero sul solito Sylla e arriva il pareggio. Lo inventa Lisi, di gran lunga il migliore in campo. Colpita, la Spal perde certezze, riferimenti e sbanda. Ancora Lisi per Paz che mangia in testa a Tripaldelli e la ribalta. Il tris che chiude il pomeriggio lo firma Paz con la collaborazione più o meno straordinaria di Del Favero. In pieno recupero Sylla, che meriterebbe il sigillo personale, spacca il palo. Ma al Perugia basta un tempo per infilare la terza vittoria consecutiva.