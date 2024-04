Il Pineto si prende vittoria (0-2) e salvezza

Il Pineto chiude la pratica salvezza e apre il capitolo play off, il colpo di Vercelli mette gli abruzzesi in corsa per un posto nella post season. Avvio placido di qua e di là, padroni di casa insidiosi con la doppia deviazione in zona Tonti. Funzionano il recupero palla e l'aggressività Sestri, l'azione porta Fossati vicino al vantaggio, la conclusione sull'uscita disperata di Tonti è clamorosamente alta.

E così a sorpresa passa il Pineto, dall'angolo Volpicelli pesca l'inserimento di Marafini, colpo di testa che inchioda Anacoura. Sestri paralizzato rischia ancora su calcio piazzato: la prende non bene Germinario e la palla sfila sul palo lontano. Ripresa con possibile svolta, Teraschi già ammonito, si fa pescare in occasione da secondo giallo e il Pineto farà quasi un tempo in 10.

Ma si difende con ordine e il Sestri non si vede praticamente, colpevolmente, mai. Piccola eccezione verso la fine con la telefonata di Sandri a Tonti. E l'occasione per chiuderla arriva agli abruzzesi in contropiede, Njambe in posizione di sparo per ben due volte: ma con ben due interventi di istinto la vince sempre Anacuora. In pieno recupero l'ultima stilla di Sestri è col capitano Pane quasi premiato dalla carambola. L'ultimo contropiede dice Pineto, Manu in campo aperto viene stoppato da Tonti, ma Njambe è a rimbalzo per mettere su match e salvezza la pietra tombale. Al Sestri manca ancora qualche punto, che arriverà.