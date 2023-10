Il Pontedera fa il colpo a Lucca (1-2)

Sirene di una possibile crisi in casa Lucchese che perde la terza di fila. Al Porta Elisa meglio il Pontedera anche se Magnagni in avvio spaventa Stancampiano. Minuto 20 contropiede ospite con De Maria che rimonta Del Pupo, poi Perretta ma è solo esterno rete. Lucca petto in fuori, Stancampiano a mano aperta su Russo. Dall'angolo passano quelli di Gorgone, Magnaghi prende in tempo e infila. E' il momento migliore dei padroni di casa, Fedato va fino in fondo, Cangianello rimorchio fuori. Prima dell'intervallo però è pari. In pieno recupero la mischia trova Catanese pronto a colpire e all'intervallo si va 1-1. Ripresa, Guadagni spinge, Djibril non trova la necessaria coordinazione. Sempre Guadagni, tra i più reattivi, impegna Stancampiano. Di là anche il collega Chiorra va a referto stoppando il sinistro di Angori. Da fuori c'è ancora Guadagni, pallone alto sulla traversa. Benedetti invece a lato, si procede un colpo e un colpo. Minuto 77, la ribalta è servita. Catanese segna la doppietta personale e gela il Porta Elisa. Su Angori tocca a Chiorra la gran parata, mentre l'ultimo sussulto è una punizione di Gucher, che sembra quella del 2-2, ma il palo cancella tutto.