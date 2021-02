Il Sud Tirol respinge l'assalto del Padova con l'1-2 a Gubbio, resta in testa alla classifica

Il Sud Tirol sente il fiato sul collo del Padova ma per il momento resta solo in testa alla classifica grazie alla sofferta vittoria in casa del Gubbio. Terreno del Barbetti al limite della praticabilità e tanto lavoro per gli addetti per renderlo agibile. L'arbitro lascia correre in apertura per un possibile tocco di mano in area Sud Tirol, distanza molto ravvicinata. Altro caso sull'altra sponda quando sul calcio di punizione dalla distanza decisivo il fallo di Vinetot su Cucchietti e goal annullato. Con un campo al limite numerosi i casi da moviola Ugge in scivolata su Odogwu per il direttore di gara il numero 5 del Gubbio ha colpito prima la palla e concede solo il calcio d'angolo. Sul corner altre proteste per le solite spinte in area e Cucchietti con un prodigio tiene la porta del Gubbio ancora inviolata. Pasquato carica il destro alto non di molto, sta attraversando un ottimo momento l'ex Juventus.





Ripresa Poluzzi chiude bene sul diagonale di Fedato. Gomez servito in area provvidenziale l'intervento di Malomo. La partita resta equilibrata fino a quando non è il singolo a cambiarne le sorti. Punizione procurata dal solito Odogwu. Sembra una distanza proibitiva soprattutto per un destro, l'ex di turno Daniele Casiraghi. Palla sopra la barriera e sotto l'incrocio dei pali goal da urlo per il fantasista del Sud Tirol. Aperta la scatola con il goal capolavoro arriva anche la massima punizione. Rigore trasformato da Odongwu. Il Gubbio non ci sta e Gomez vola più alto di tutti per andare a colpire di testa su azione d'angolo. Espulso Torrente per proteste. Nel finale altre proteste per una partita vinta dalla squadra di Vecchi con grande sofferenza. Allo Stadio barbetti di Gubbio, Sud Tirol batte Gubbio 2-1