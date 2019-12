Il Vicenza è campione d'inverno

Al Menti arriva la Feralpisalò di Stefano Sottili che si presenta con Maiorino e Guidetti alle spalle di Caracciolo. Padroni di casa che rispondono con Giacomelli a sostegno di Arma e Marotta.

Si comincia con un brivido per Grandi che mette in angolo il tiro cross di Scarsella. Il Vicenza risponde con il colpo di testa di Arma, appena fuori. Il vantaggio ospite è davvero da applausi. Fraseggio tutto di prima con Maiorino, Pesce e Scarsella e anticipo vincente, firmato Guidetti. Altrettanto bello il pareggio del Vicenza.

Giacomelli lavora un gran pallone sull'out di sinistra e mette al centro, per il piatto destro di Vandeputte che fa 1 a 1. Sul finire di tempo, splendida sforbiciata di Caracciolo che sfiora l'incrocio dei pali. Passa solo un minuto ed il Lanerossi capovolge il risultato. Errore in disimpegno di Giani ed eurogol di Marotta che dai 25 metri infila la porta di De Lucia. Sesta rete in campionato per l'ex attaccante del Catania.

La ripresa si apre con Arma, la cui girata si perde fuori di un nulla. Stesso esito per la conclusione di Maiorino che non trova la porta del Vicenza per un questione di centimetri. Il Vicenza fa la partita ma sopratutto la chiude a sette minuti dal termine. Sul cross di Vandeputte si avventa Marotta per il 3 a 1 e la doppietta personale. Al novantesimo, Marotta sfiora il poker con un diagonale che non trova l'angolo lontano. Al Menti arriva la quinta vittoria consecutiva per la squadra di Mimmo Di Carlo che si laurea campione d’inverno con un turno d’anticipo.