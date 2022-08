Il Victor San Marino sulle tracce di Demba Kamara

Il Direttore Sportivo del Rimini Andrea Maniero lo ha tesserato lo scorso anno ma per via di alcuni infortuni ha totalizzato solo 4 presenze nella scorsa stagione in serie D. Centrocampista duttile dalle grandi qualità fisiche, Demba Kamara è quel prototipo di giocatore in grado di esplodere per giocarsela in grandi palcoscenici, ovviamente tutto da dimostrare. L'interesse del Rimini è quello di vederlo giocare con continuità in Serie D, ma in mancanza di richieste da società limitrofe, potrebbero non passare inosservate le lusinghe dell'ambizioso Victor San Marino. A questo punto sarà il centrocampista classe 2003 della Sierra Leone a decidere se accettare l'Eccellenza o continuare a sperare di trovare un posto in Serie D. Rimini impegnato questa sera a Villa Verucchio per l'amichevole con inizio alle ore 20. Altro test per la squadra di Gaburro a cui mancano ancora un paio di pedine per considerare concluso il mercato: un esterno di fascia di difesa Mosti, Tofanari, Semprini e Noce sono nomi sui quali si lavora. Non si escludono anche ingressi in altri ruoli più coperti. L'esperto centrale Manuel Ferrani la scorsa stagione a Picerno, garantirebbe maggior esperienza. Su di lui anche Fermana e Imolese oltre a diversi club di Serie D. Non è un mistero che Maniero sia alla ricerca di un altro attaccante dopo l'arrivo di Claudio Santini, per l'attaccante ex Padova un biennale, si pensa ad un arrivo nelle fasi conclusive di mercato. Non un nome tanto per, ma un giocatore funzionale al gioco di Gaburro. A proposito di attaccanti, il Potenza ha avviato una trattativa con il Cesena per Salvatore Caturano. Lascia la Virtus Entella dopo tre stagioni uno dei difensori più positivi dell'intero Girone B dello scorso anno: Mauro Coppolaro. Il 25enne è vicinissimo al Modena in Serie B.